La forêt invisible Parc naturel régional des Baronnies provençales Sahune

La forêt invisible

Parc naturel régional des Baronnies provençales 575 route de Nyons Sahune Drôme

Début : Samedi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Une immersion sensorielle dans les secrets des forêts des Baronnies provençales.

L’invisible, ce qui échappe à notre regard mais murmure à nos sens, est au cœur de cette nouvelle exposition La Forêt invisible.

Parc naturel régional des Baronnies provençales 575 route de Nyons Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05 smbp@baronnies-provencales.fr

English : The invisible forest

A sensory immersion into the secrets of the forests of the Baronnies provençales.

The invisible, that which escapes our gaze but whispers to our senses, is at the heart of this new exhibition: The Invisible Forest.

