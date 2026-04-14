La forêt m’a dit – Centre aéré du Panda Club – WWF Genève, Le Bois-de-la-Bâtie,

La forêt m’a dit – Centre aéré du Panda Club – WWF Genève Lundi 13 juillet, 08h30 Le Bois-de-la-Bâtie

CHF 260.- (non-membres) et CHF 230.- (membres)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T08:30:00+02:00 – 2026-07-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-13T08:30:00+02:00 – 2026-07-13T17:30:00+02:00

Du 13 au 17 juillet

As-tu déjà écouté le son des arbres? Sais-tu qu’ils communiquent entre eux? Durant cette semaine, nous nous baladerons dans les forêts genevoises pour tenter de percer tous leurs mystères. Nous partirons à la rencontre des animaux et des plantes que la forêt abrite. A travers les sens, le jeu et l’exploration, nous découvrirons les secrets de ce milieu magique.

Le Bois-de-la-Bâtie Ch. de la Bâtie, 1235 [{« type »: « link », « value »: « https://events.wwf.ch/fr/pandaere-wwf-ge-3-la-foret-ma-dit-6-9-ans-4a6vVj1aiz/overview »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/le-bois-de-la-batie/

Viens te balader dans les forêts genevoises pour tenter de percer tous leurs mystères!

WWF Genève