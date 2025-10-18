La Forêt magique de Bordeaux au Château de la Rivière Rue de Goffre La Rivière

La Forêt magique de Bordeaux au Château de la Rivière samedi 18 octobre 2025.

Rue de Goffre Château de La Rivière La Rivière Gironde

Tarif : 8 – 8 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Activité destinée aux familles, ce jeu tout public propose de vivre une aventure féerique au cœur d’un espace naturel protégé.

Sous forme de balade, les joueurs seront immergés dans le monde des sorciers où ils auront des quêtes inoubliables à accomplir sous formes d’énigmes et de chasse au trésor.

Tous les jeux sont installés sur le même parcours forestier, permettant ainsi aux familles de jouer tous ensemble en choisissant le scénarios en fonction de l’âge de chaque participant Le Bal des Fantômes un jeu pour les plus jeunes (4-7 ans),La Malédiction d’Halloween (dès 8 ans) et La Quête de la Citrouille d’Or (tout public)

Le niveau de difficulté varie selon le jeu choisi, aussi la forêt magique et ses énigmes pourront aussi bien convenir aux magiciens en herbe qu’aux sorciers aguerris !

Un concours de déguisement et un concours de dessins sont organisés pendant les vacances ! .

Rue de Goffre Château de La Rivière La Rivière 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 45 30 14 contact@laforetmagiquedebordeaux.com

