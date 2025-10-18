LA FORÊT MAGIQUE DE TOULOUSE DOMAINE DE PONTIÉ Cornebarrieu

LA FORÊT MAGIQUE DE TOULOUSE

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 16:30:00

Halloween approche et de nouvelles aventures magiques vous attendent dans la magnifique forêt du Domaine de Pontié !

Pendant les vacances de la Toussaint, la forêt se transforme… Citrouilles, chauve souris et sortilèges oubliés vous attendent au détour des sentiers. Venez découvrir 3 nouveaux jeux inédits spécialement créés pour Halloween ainsi que deux soirées zombies !

Au programme de votre aventure magique, deux heures de balade au coeur de cette forêt ancestrale le long d’un parcours immersif, sonore et énigmatique avec 3 jeux ensorcelants.

– Le Bal des Fantômes à l’occasion d’Halloween, l’École de Magie s’agite tous les élèves rêvent de participer au célèbre Bal des Fantômes… mais pour y entrer, ils doivent abandonner leur enveloppe corporelle et devenir invisibles ! Partez dans la forêt à la recherche des élèves et aidez-les à retrouver leurs ombres afin que le bal des fantômes puisse avoir lieu !

– La malédiction d’Halloween chaque Halloween, les professeurs de la Forêt Magique se rassemblent pour accomplir un rituel protecteur… mais cette année, quelque chose a mal tourné ! Les professeurs ont été transformés en objets magiques et vous seuls pouvez les sauver ! Parcourez la forêt, résolvez les énigmes magiques… et inversez le rituel au plus vite !

– La Citrouille d’Or chaque jour, une citrouille dorée sera cachée dans la forêt… les gagnants repartiront avec 4 entrées pour la saison 2026 !

Entre frissons, énigmes et aventures magiques, préparez-vous à vivre une expérience unique au cœur de la Forêt Magique… Retrouvez le détail des quêtes et toutes les informations pratiques sur le site internet de la forêt magique de Toulouse. .

DOMAINE DE PONTIÉ 51 Route de Bouconne Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 54 54 58 65 contact@laforetmagiquedetoulouse.com

English :

Halloween is just around the corner, and new magical adventures await you in the magnificent forest of Domaine de Pontié!

German :

Halloween steht vor der Tür und neue magische Abenteuer erwarten dich im wunderschönen Wald der Domaine de Pontié!

Italiano :

Halloween è alle porte e nuove magiche avventure vi aspettano nella magnifica foresta del Domaine de Pontié!

Espanol :

Halloween está a la vuelta de la esquina, ¡y nuevas aventuras mágicas te esperan en el magnífico bosque del Domaine de Pontié!

