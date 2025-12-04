La forêt mystérieuse – Conte dessiné en musique Maison du Ronceray Rennes Dimanche 14 décembre, 16h00 participation libre

dimanche spectacle

La compagnie Le 4ème écho présente « La forêt mystérieuse », conte dessiné en musique.

Avez-vous déjà entendu parler de la forêt mystérieuse ?

Elle inspirait la terreur chez tous les habitants du village, et les pires rumeurs couraient concernant la bête qui y régnait.

Qui osera pénétrer cet espace maudit et combattre la terrible créature ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T17:00:00.000+01:00

1

02 99 53 12 83

Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine