La forêt mystérieuse – Conte dessiné en musique Maison du Ronceray Rennes Dimanche 14 décembre, 16h00 participation libre
La compagnie Le 4ème écho présente « La forêt mystérieuse », conte dessiné en musique.
Avez-vous déjà entendu parler de la forêt mystérieuse ?
Elle inspirait la terreur chez tous les habitants du village, et les pires rumeurs couraient concernant la bête qui y régnait.
Qui osera pénétrer cet espace maudit et combattre la terrible créature ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-14T16:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-14T17:00:00.000+01:00
1
02 99 53 12 83
Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine