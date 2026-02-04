La forêt s’éveille sur les coteaux Meudon ! Place Henri Brousse Meudon
La forêt s’éveille sur les coteaux Meudon ! Place Henri Brousse Meudon samedi 28 mars 2026.
À l’approche du printemps, venez profiter du sous-bois clair et de ses floraisons (jacinthe, anémone des bois, ail des ours, aubépine, etc). Cheminez le long des sentiers en famille ou entre amis et faites vous charmer par les floraisons en apprenant à identifier les plantes au moyen des sens, d’anecdotes, et d’une clé d’identification forestière !
Accès en RER/Bus
Un repérage de la faune et de la flore sera effectué en amont de la visite.
Sortie guidée par Nathalie, guide naturaliste
Cette sortie nature est propice à la découverte de la flore, de la faune et du milieu forestier des coteaux de Meudon et Clamart
Le samedi 28 mars 2026
de 14h00 à 17h00
payant
Réservation sur EcoNature
tarif adulte: 16.5 €
tarif enfant :11 €
Public jeunes et adultes.
Place Henri Brousse Place Henri Brousse 92190 Meudon
https://www.eco-nature.org/experience/la-foret-s-eveille-sur-les-coteaux-meudon-758
