La forêt s’éveille sur les coteaux Meudon ! Place Henri Brousse Meudon

À l’approche du printemps, venez profiter du sous-bois clair et de ses floraisons (jacinthe, anémone des bois, ail des ours, aubépine, etc). Cheminez le long des sentiers en famille ou entre amis et faites vous charmer par les floraisons en apprenant à identifier les plantes au moyen des sens, d’anecdotes, et d’une clé d’identification forestière !

Accès en RER/Bus

Un repérage de la faune et de la flore sera effectué en amont de la visite.

Sortie guidée par Nathalie, guide naturaliste

A réserver sur EcoNature

Cette sortie nature est propice à la découverte de la flore, de la faune et du milieu forestier des coteaux de Meudon et Clamart

Le samedi 28 mars 2026

de 14h00 à 17h00

payant

Réservation sur EcoNature

tarif adulte: 16.5 €

tarif enfant :11 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00

Place Henri Brousse Place Henri Brousse 92190 Meudon

https://www.eco-nature.org/experience/la-foret-s-eveille-sur-les-coteaux-meudon-758https://www.eco-nature.org/experience/la-foret-s-eveille-sur-les-coteaux-meudon-758?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost



Afficher la carte du lieu Place Henri Brousse et trouvez le meilleur itinéraire

