La Forge activités en familles ( Novembre Décembre ) Saint-Rémy

La Forge activités en familles ( Novembre Décembre )

10 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-21 2025-11-25 2025-12-03 2025-12-12

Le 19 novembre, mercredi en famille.

Lectures et atelier créatif sur les super-héros et super-héroïnes (15 places), 10h-12h.

Atelier créatif de décoration de Noël (15 places), sur inscription de 14h-16h30.

Voici le dernier programme de l’année !

Je vous laisse le découvrir et m’écrire par Messenger ou par mail evr-laforge@stremy.fr pour réserver vos places.

A noter le retour des Petits Débrouillards ,le samedi 8 novembre, pour des expériences ludiques sur les différents cycles de l’eau naturelle et domestique (à partir de 4 ans ! Gratuit !)

Et au choix du yoga en familles, un atelier bricolage, un atelier super héros super héroïne et des ateliers pour un Noël enchanté

sans oublier 2 nouveaux repas partagés

-le vendredi 21 novembre raclette Party et blind test de films cultes

-le vendredi 12 décembre repas de Noël et karaoké + jeux de société

Je vous remercie également s’il vous est possible de transmettre ces informations à votre réseau, amis, famille, voisins. .

English :

November 19, Family Wednesdays.

Readings and creative workshop on superheroes and superheroines (15 places), 10am-12pm.

Creative Christmas decorating workshop (15 places), 2pm-4.30pm.

German : La Forge activités en familles ( Novembre Décembre )

Am 19. November, Mittwoch für die ganze Familie.

Lesungen und kreativer Workshop über Superhelden und Superheldinnen (15 Plätze), 10-12 Uhr.

Kreativworkshop zur Weihnachtsdekoration (15 Plätze), nach Anmeldung, 14-16.30 Uhr.

Italiano :

Il 19 novembre, mercoledì delle famiglie.

Letture e laboratorio creativo su supereroi e supereroine (15 posti), ore 10-12.

Laboratorio creativo di decorazione natalizia (15 posti), su iscrizione, ore 14-16.30.

Espanol :

El 19 de noviembre, Miércoles en familia.

Lecturas y taller creativo sobre superhéroes y superheroínas (15 plazas), de 10.00 a 12.00 h.

Taller creativo de decoración navideña (15 plazas), previa inscripción, de 14.00 a 16.30 h.

