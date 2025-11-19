La Forge activités en familles ( Novembre Décembre ) Saint-Rémy
La Forge activités en familles ( Novembre Décembre ) Saint-Rémy mercredi 19 novembre 2025.
La Forge activités en familles ( Novembre Décembre )
10 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-11-19 2025-11-21 2025-11-25 2025-12-03 2025-12-12
Le 19 novembre, mercredi en famille.
Lectures et atelier créatif sur les super-héros et super-héroïnes (15 places), 10h-12h.
Atelier créatif de décoration de Noël (15 places), sur inscription de 14h-16h30.
Voici le dernier programme de l’année !
Je vous laisse le découvrir et m’écrire par Messenger ou par mail evr-laforge@stremy.fr pour réserver vos places.
A noter le retour des Petits Débrouillards ,le samedi 8 novembre, pour des expériences ludiques sur les différents cycles de l’eau naturelle et domestique (à partir de 4 ans ! Gratuit !)
Et au choix du yoga en familles, un atelier bricolage, un atelier super héros super héroïne et des ateliers pour un Noël enchanté
sans oublier 2 nouveaux repas partagés
-le vendredi 21 novembre raclette Party et blind test de films cultes
-le vendredi 12 décembre repas de Noël et karaoké + jeux de société
Je vous remercie également s’il vous est possible de transmettre ces informations à votre réseau, amis, famille, voisins. .
10 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie
English :
November 19, Family Wednesdays.
Readings and creative workshop on superheroes and superheroines (15 places), 10am-12pm.
Creative Christmas decorating workshop (15 places), 2pm-4.30pm.
German : La Forge activités en familles ( Novembre Décembre )
Am 19. November, Mittwoch für die ganze Familie.
Lesungen und kreativer Workshop über Superhelden und Superheldinnen (15 Plätze), 10-12 Uhr.
Kreativworkshop zur Weihnachtsdekoration (15 Plätze), nach Anmeldung, 14-16.30 Uhr.
Italiano :
Il 19 novembre, mercoledì delle famiglie.
Letture e laboratorio creativo su supereroi e supereroine (15 posti), ore 10-12.
Laboratorio creativo di decorazione natalizia (15 posti), su iscrizione, ore 14-16.30.
Espanol :
El 19 de noviembre, Miércoles en familia.
Lecturas y taller creativo sobre superhéroes y superheroínas (15 plazas), de 10.00 a 12.00 h.
Taller creativo de decoración navideña (15 plazas), previa inscripción, de 14.00 a 16.30 h.
L’événement La Forge activités en familles ( Novembre Décembre ) Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Suisse Normande