La Forge de Charles Activités au Musée le bourg Orliac-de-Bar

Orliac-de-Bar

La Forge de Charles Activités au Musée

le bourg La Forge de Charles Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Animations en après-midi Démonstration de Forge de 10 h à midi, vente de pains cuits au feu de bois .

le bourg La Forge de Charles Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 32 37 laforgedecharles@gmail.com

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English : La Forge de Charles Activités au Musée

L’événement La Forge de Charles Activités au Musée Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-04-14 par Corrèze Tourisme