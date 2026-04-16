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La Forge de Charles Activités au Musée le bourg Orliac-de-Bar

La Forge de Charles Activités au Musée le bourg Orliac-de-Bar

La Forge de Charles Activités au Musée le bourg Orliac-de-Bar samedi 8 août 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : La Forge de Charles

Ville : 19390 Orliac-de-Bar

Département : Corrèze

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : Gratuit

Orliac-de-Bar

La Forge de Charles Activités au Musée

le bourg La Forge de Charles Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Animations en après-midi Démonstration de Forge de 10 h à midi, vente de pains cuits au feu de bois   .

le bourg La Forge de Charles Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 32 37  laforgedecharles@gmail.com

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English : La Forge de Charles Activités au Musée

L’événement La Forge de Charles Activités au Musée Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-04-14 par Corrèze Tourisme

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