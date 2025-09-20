La forge du moulin Marigny

La forge du moulin

11 rue des Moulins Marigny Jura

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

L’omniprésence de l’eau sur le territoire a favorisé jadis l’implantation de nombreux moulins. À la Forge du Moulin, dans la petite commune de Marigny située à deux pas du lac de Chalain, un villageois ingénieux et ferrailleur dans l’âme, Daniel Duthion, a reconstitué le mécanisme capable d’activer les instruments de la forge…

Un lieu unique (et rare) où l’on peut aussi admirer les outils d’antan et, dans un bâtiment attenant, un atelier de forge à l’identique. .

11 rue des Moulins Marigny 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 51 36 82 maryvonne.duthion@orange.fr

