La forme des lieux Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot
La forme des lieux Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot vendredi 27 février 2026.
La forme des lieux
Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-02-27
La photographie contemporaine est à nouveau à l’honneur au Musée de Gajac avec l’exposition de Fernanda Sánchez-Paredes La forme des lieux .
Cette exposition présente cinquante photographies réalisées entre 2010 et 2025 issues de différentes séries.
Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 48 00
English : La forme des lieux
Contemporary photography is once again in the spotlight at the Musée de Gajac with Fernanda Sánchez-Paredes?s exhibition La forme des lieux .
The exhibition features fifty photographs taken between 2010 and 2025 from different series.
