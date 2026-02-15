La forme des lieux Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot

La forme des lieux

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-02-27

La photographie contemporaine est à nouveau à l’honneur au Musée de Gajac avec l’exposition de Fernanda Sánchez-Paredes La forme des lieux .

Cette exposition présente cinquante photographies réalisées entre 2010 et 2025 issues de différentes séries.

La photographie contemporaine est à nouveau à l’honneur au Musée de Gajac avec l’exposition de Fernanda Sánchez-Paredes La forme des lieux .

Cette exposition présente cinquante photographies réalisées entre 2010 et 2025 issues de différentes séries. .

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 48 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La forme des lieux

Contemporary photography is once again in the spotlight at the Musée de Gajac with Fernanda Sánchez-Paredes?s exhibition La forme des lieux .

The exhibition features fifty photographs taken between 2010 and 2025 from different series.

L’événement La forme des lieux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot