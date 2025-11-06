La Forqueray en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Accompagné du saxophoniste Boris Blanchet qui insuffle une énergie coltranienne aux compositions baroques de Forqueray, stimulé par le jeu inventif et sensible de Jean-Philippe Viret à la contrebasse signant les arrangements des morceaux, le trio explore un répertoire vieux de trois cent ans pour donner corps à une expression artistique absolument contemporaine et réaffirme avec éclat que la musique n’a aucune frontière, qu’elle relie les âmes à travers le temps et l’espace.

Boris Blanchet : saxophone

Jean-Philippe Viret : contrebasse

François « Movézom » Malandrin : batterie

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, musique baroque — Décidément, François « Movézom » Malandrin se trouve toujours là où on ne l’attend pas : après un hommage à John Coltrane mâtiné de rap, un opus de poésie électro pop avec Shoot the Drone, le voici en trio jazz revisitant la musique d’Antoine Forqueray, compositeur célèbre du 17ème siècle et virtuose de la viole de gambe.

Le dimanche 04 janvier 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 04 janvier 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-04T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-04T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-04T15:00:00+02:00_2026-01-04T16:00:00+02:00;2026-01-04T17:00:00+02:00_2026-01-04T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/