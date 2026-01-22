LA FORTERESSE ANTIQUE DE JUBLAINS Musée archéologique départemental Jublains

LA FORTERESSE ANTIQUE DE JUBLAINS

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Visite commentée de la forteresse et du musée

Découvrez le musée de Jublains et ses collections à travers une sélection d’objets personnalisée. Ouvert en 1995, le musée archéologique départemental abrite des collections allant de l’âge du Bronze au Haut Moyen Âge. Il présente des collections issues de l’ensemble du département tout en accordant une place importante à la ville de Noviodunum, l’antique Jublains. Pendant la visite, l’accent sera mis sur une mosaïque car l’année 2026, correspond au 250ème anniversaire de cette découverte par le curé Lair de La Motte. De cette découverte subsistent trois fragments dont deux sont exposés au musée et ont été restaurés en 2024.

Réservation conseillée. .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the fortress and museum

L’événement LA FORTERESSE ANTIQUE DE JUBLAINS Jublains a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne