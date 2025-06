La Fouacinette soirée fouaces et guinguette – Beaulieu-sur-Layon 5 juillet 2025 18:00

Maine-et-Loire

La Fouacinette soirée fouaces et guinguette Rue St Vincent Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

L’association Beaulieu Tourisme Animations organise samedi 5 juillet à partir de 18h une nouvelle manifestation la Fouacinette

Rendez-vous à Beaulieu pour une soirée fouaces et guinguette, avec animation musicale Fleur de Paris et Akordaïa.

L’entrée à la manifestation est gratuite, une buvette sera proposée sur place.

Pour le repas, les fouaces seront cuites sur place dans le four à pain ; pour éviter d’attendre, les fouaces peuvent être réservées sur https://www.helloasso.com/associations/beaulieu-tourisme-animations/evenements/fouacinette.

Tarif des fouaces :

Menu 6 garnitures à 12€

Menu 3 garnitures à 6€

(+2,50€ la garniture) .

Rue St Vincent

Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 65 07 beaulieutourisme@orange.fr

English :

The Beaulieu Tourisme Animations association is organizing a new event on Saturday July 5 from 6pm: the Fouacinette

German :

Der Verein Beaulieu Tourisme Animations organisiert am Samstag, den 5. Juli ab 18 Uhr eine neue Veranstaltung: die Fouacinette

Italiano :

L’associazione Beaulieu Tourisme Animations organizza un nuovo evento sabato 5 luglio dalle 18:00: la Fouacinette

Espanol :

La asociación Beaulieu Tourisme Animations organiza un nuevo evento el sábado 5 de julio a partir de las 18.00 horas: la Fouacinette

