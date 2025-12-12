La foudre : de l’électricité dans les nuages Café des Champs Libres Rennes Mercredi 7 janvier 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’électricité est partout dans la nature. La foudre en est l’une des manifestations visibles les plus impressionnantes. Explications avec Tony Le Bastard.

La foudre trouve son origine dans un type de nuage bien particulier : les cumulonimbus, traversés par de forts mouvements d’air ascendants. Mais comment le frottement de minuscules particules entraîne la formation d’éclairs ? Et d’où vient le bruit du tonnerre ? Plongée dans la mécanique des orages…

**Tony Le Bastard** est ingénieur de recherches au Centre d’études en météorologie satellitaire de Lannion.

_En lien avec Sciences Ouest n°434 (janvier 2026) et en partenariat avec le projet « Triptyque Science Société pour AGir Ensemble » (TISSAGE)._

Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine