La Fougeraise Lutte contre le cancer Fougères

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05

L’association « La Fougeraise » organise le 05 Octobre un ensemble d’épreuves sportives pour soutenir la lutte contre le cancer.

Au programme deux courses mixtes de 5 et 10km, deux courses vélo de 20 et 60km, une course VTT ainsi qu’une Randonnée pédestre et une Marche Nordique. (Manifestation non classée et non chronométrée.)

– Marche Nordique 9h

– VTT 9h10

– Randonnée 9h15

– Vélo route 60km 9h20

– Vélo route 20km 9h40

– Course à pied 10km 10h

– Course à pied 5km 10h10 .

