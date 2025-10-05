La Fougeraise Lutte contre le cancer Fougères
La Fougeraise Lutte contre le cancer Fougères dimanche 5 octobre 2025.
La Fougeraise Lutte contre le cancer
Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
L’association « La Fougeraise » organise le 05 Octobre un ensemble d’épreuves sportives pour soutenir la lutte contre le cancer.
Au programme deux courses mixtes de 5 et 10km, deux courses vélo de 20 et 60km, une course VTT ainsi qu’une Randonnée pédestre et une Marche Nordique. (Manifestation non classée et non chronométrée.)
– Marche Nordique 9h
– VTT 9h10
– Randonnée 9h15
– Vélo route 60km 9h20
– Vélo route 20km 9h40
– Course à pied 10km 10h
– Course à pied 5km 10h10 .
Fougères 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 19 84 42
