La fouille archéologique d’un lotissement à l’est de Blaesheim Médiathèque Blaesheim

La fouille archéologique d'un lotissement à l'est de Blaesheim
Samedi 20 septembre, 14h30
Médiathèque

Au cours de l’hiver 2019, une équipe d’Archéologie Alsace a mené une fouille d’archéologie préventive sur l’emplacement du lotissement « Entrée Est » à Blaesheim. Les recherches ont révélé la présence de vestiges allant du Néolithique ancien à l’époque moderne : traces d’habitations, puits et sépultures.

À l’occasion de cette conférence, Christophe Croutsch, archéologue responsable de l’opération, reviendra sur ces découvertes passionnantes.

Médiathèque 1 rue des Prés, 67113 Blaesheim Blaesheim 67113 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 59 90 96 https://www.mairie-blaesheim.fr/etablissements_culturels/16160 La bibliothèque a été créée en l’an 2000. Elle occupe les dépendances aménagées d’un magnifique corps de ferme appartenant à la commune.

Les travaux d’aménagement ont respecté la structure ancienne du bâtiment, qui constitue aujourd’hui l’un des fleurons architecturaux de notre patrimoine.

La bibliothèque offre un espace aux petits, aux jeunes et aux adultes. On y trouve de la lecture, de la musique, des films ainsi qu’une connexion Internet.

