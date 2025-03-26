LA FOUINE – HALLE TONY GARNIER Lyon

LA FOUINE Début : 2026-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

La date initialement prévue le dimanche 13 Avril 2025 à 18H est reportée au jeudi 5 Février 2026 à 20HLes billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 01/09/25.A l’occasion de ses 20 ans de carrière, La Fouine est de retour sur scène. Considéré comme l’un des plus grands talents du rap français, il a su marquer l’histoire et toute une génération avec ses titres emblématiques. De Aller-retour à Drôle de parcours en passant par La Fouine vs Laouni ou encore Mes repères , La Fouine saura ravir ses plus grands fans avec ce rendez-vous immanquable. Qui peut le stopper?

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69