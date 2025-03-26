LA FOUINE – LE DOME MARSEILLE Marseille

LA FOUINE Début : 2026-01-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert de LA FOUINE prévu le Mercredi 16 Avril 2025 au Dôme de Marseille est reporté au Mardi 20 Janvier 2026 dans la même salle.Les billets pour la date initiale restent valables pour la nouvelle séance. En cas de demande de remboursement, merci de vous adresser à votre point de vente.—À l’occasion de ses 20 ans de carrière, La Fouine est de retour en tournée dans toute la France. Considéré comme l’un des plus grands talents du rap français, il a su marquer l’histoire et toute une génération avec ses titres emblématiques. De Aller-retour à Drôle de parcours en passant par La Fouine vs Laouni ou encore Mes repères , La Fouine saura ravir ses plus grands fans avec ce rendez-vous immanquable. Qui peut le stopper?

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13