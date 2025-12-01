La fouine, voisine invisible Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

A la suite d’une conférence en salle, Nicolas Blanchard, photographe/ vidéaste animalier et naturaliste présentera son exposition “Les petits fantômes de la Capitale” qui dévoile des scènes nocturnes rarement observées, racontant la vie d’un animal discret qui oscille entre fascination et rejet. L’exposition accompagne la parution de son livre, un roman photographique mêlant anecdotes de terrain, portraits d’individus et réflexions sur le statut d’ESOD des fouines, qui sera réévalué en août 2026.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv