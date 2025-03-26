LA FOUINE – ZENITH DE CAEN Caen

LA FOUINE Début : 2026-01-25 à 18:00. Tarif : – euros.

A l’occasion de ses 20 ans de carrière, La Fouine est de retour sur scène. Considéré comme l’un des plus grands talents du rap français, il a su marquer l’histoire et toute une génération avec ses titres emblématiques. De Aller-retour à Drôle de parcours en passant par La Fouine vs Laouni ou encore Mes repères , La Fouine saura ravir ses plus grands fans avec ce rendez-vous immanquable. Qui peut le stopper?

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14