LA FOUINE – ZENITH DE LILLE Lille

LA FOUINE Début : 2026-02-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert initialement prévu le 07 avril 2025 à 20h00 est reporté au 03 février 2026 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésA l’occasion de ses 20 ans de carrière, La Fouine est de retour sur scène. Considéré comme l’un des plus grands talents du rap français, il a su marquer l’histoire et toute une génération avec ses titres emblématiques. De Aller-retour à Drôle de parcours en passant par La Fouine vs Laouni ou encore Mes repères , La Fouine saura ravir ses plus grands fans avec ce rendez-vous immanquable. Qui peut le stopper?

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59