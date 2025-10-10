La Fouine Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

La Fouine Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mardi 27 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 20:00 –

Gratuit : non 40 € à 65 € 40 € à 65 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com Tout public

A l’occasion de ses 20 ans de carrière, La Fouine est de retour sur scène. Considéré comme l’un des plus grands talents du rap français, il a su marquer l’histoire et toute une génération avec ses titres emblématiques. De « Aller-retour » à « Drôle de parcours », en passant par « La Fouine vs Laouni » ou encore « Mes repères », La Fouine saura ravir ses plus grands fans avec ce rendez-vous immanquable. Qui peut le stopper ?

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com