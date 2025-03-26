LA FOUINE – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

LA FOUINE Début : 2026-01-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté,nous sommes contraints de reporter le concertinitialement prévu le mardi 15 avril 2025 au :Mercredi 21 janvier 2026, 20h00Au Zénith Toulouse Métropolede TOULOUSE Les billets initialement achetés restent valables sans aucune démarche. Pour les remboursements, nous vous invitons à contacter votre point de vente avant le 15/04/2025. »A l’occasion de ses 20 ans de carrière, La Fouine est de retour en tournée dans toute la France. Considéré comme l’un des plus grands talents du rap français, il a su marquer l’histoire et toute une génération avec ses titres emblématiques. De Aller-retour à Drôle de parcours en passant par La Fouine vs Laouni ou encore Mes repères , La Fouine saura ravir ses plus grands fans avec ce rendez-vous immanquable. Qui peut le stopper ? »PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31