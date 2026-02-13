La Foulée Branousiennes, Branoux-les-Taillades, Branoux-les-Taillades

La Foulée Branousiennes Dimanche 10 mai, 09h30 Branoux-les-Taillades Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Course nature et route de 10km.

Branoux-les-Taillades 30110 Branoux-les-Taillades Branoux-les-Taillades 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 06 57 62 »}, {« type »: « email », « value »: « comite.desfetes.bit30@gmail.com »}]

Épreuve comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses à pied. Course à pied Challenge Alès Agglo