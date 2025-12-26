LA FOULÉE CURIEUSE, Montpellier

LA FOULÉE CURIEUSE

La Foulée Curieuse

Vous allez retomber amoureux de Montpellier !

Parcours culturel insolite à pied (marche ou course) de 8 km dans Montpellier, permettant de découvrir des lieux culturels de manière originale.

Principe solidaire

8 km parcourus = 8 € reversés à Hérault Sport

Parcours gratuit

Public

Ouvert à tous

Petits et grands

Marcheurs et coureurs

Tout public bienvenu

Horaires

Départs échelonnés toute la journée

Premier départ 10h

Dernier départ 15h30

Services sur place

Buvette prévue en fin de parcours .

Esplanade de l’Europe Montpellier 34000 Hérault Occitanie mtp.run.culture@gmail.com

English :

La Foulée Curieuse

You’ll fall in love with Montpellier all over again!

An unusual 8km cultural route on foot (walk or run) in Montpellier, allowing you to discover cultural sites in an original way.

