LA FOULÉE CURIEUSE, Montpellier
LA FOULÉE CURIEUSE
Esplanade de l’Europe Montpellier Hérault
Vous allez retomber amoureux de Montpellier !
Parcours culturel insolite à pied (marche ou course) de 8 km dans Montpellier, permettant de découvrir des lieux culturels de manière originale.
Principe solidaire
8 km parcourus = 8 € reversés à Hérault Sport
Parcours gratuit
Public
Ouvert à tous
Petits et grands
Marcheurs et coureurs
Tout public bienvenu
Horaires
Départs échelonnés toute la journée
Premier départ 10h
Dernier départ 15h30
Services sur place
Buvette prévue en fin de parcours .
Esplanade de l’Europe Montpellier 34000 Hérault Occitanie mtp.run.culture@gmail.com
English :
La Foulée Curieuse
You’ll fall in love with Montpellier all over again!
An unusual 8km cultural route on foot (walk or run) in Montpellier, allowing you to discover cultural sites in an original way.
