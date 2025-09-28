La Foulée des 1000 pattes Village Vic-en-Bigorre

La Foulée des 1000 pattes Village Vic-en-Bigorre dimanche 28 septembre 2025.

Tenez vous sur les starting-blocks pour la 16ème édition de la Foulée des 1000 Pattes vicquois.

Départ 9h, le trail de 15 kms 350 m D+

Départ 9h30, le trail de 10 kms 100 m D+

Départ 9h35, la rando de 10 kms 100 m D+

Fin de matinée, course enfant.

Sur réservation.

Possibilité de s’inscrire sur place pour 2€ de plus.

Village VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 56 61 65 millepattesvicquois@gmail.com

English :

Get ready for the 16th edition of the Foulée des 1000 Pattes vicquois.

Start 9am, 15km trail 350 m D+

9:30 am, 10-kilometer trail 100 m D+

Start 9:35 am, 10-kilometer hike 100 m D+

Late morning, children’s race.

Reservations required.

On-site registration possible for 2? extra.

German :

Halten Sie sich in den Startblöcken für die 16. Ausgabe der Foulée des 1000 Pattes vicquois.

Start 9 Uhr, der Trail von 15 kms 350 m D+

Start 9:30 Uhr, der Trail von 10 kms 100 m D+

Start 9:35 Uhr, der 10 kms lange Rando 100 m D+

Am späten Vormittag, Kinderlauf.

Nach vorheriger Anmeldung.

Möglichkeit, sich vor Ort für 2? mehr anzumelden.

Italiano :

Preparatevi alla 16a edizione della Foulée des 1000 Pattes vicquois.

Partenza alle 9 per il percorso di 15 km 350 m D+

Ore 9.30 partenza, percorso di 10 km 100 m D+ (pendenza)

9.35 partenza, percorso di 10 km 100 m D+

In tarda mattinata, gara per bambini.

Prenotazione obbligatoria.

Possibilità di iscriversi in loco per 2? più.

Espanol :

Prepárate para la 16ª edición de la Foulée des 1000 Pattes vicquois.

Salida a las 9 h para el recorrido de 15 km 350 m D+

Salida a las 9h30, recorrido de 10 km 100 m D+ (desnivel)

Salida a las 9h35, 10 km trail 100 m D+

A última hora de la mañana, carrera infantil.

Reserva obligatoria.

Posibilidad de inscribirse in situ para 2? más.

