La Foulée des 1000 pattes Village Vic-en-Bigorre
La Foulée des 1000 pattes Village Vic-en-Bigorre dimanche 28 septembre 2025.
La Foulée des 1000 pattes
Village VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Tenez vous sur les starting-blocks pour la 16ème édition de la Foulée des 1000 Pattes vicquois.
Départ 9h, le trail de 15 kms 350 m D+
Départ 9h30, le trail de 10 kms 100 m D+
Départ 9h35, la rando de 10 kms 100 m D+
Fin de matinée, course enfant.
Sur réservation.
Possibilité de s’inscrire sur place pour 2€ de plus.
.
Village VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 56 61 65 millepattesvicquois@gmail.com
English :
Get ready for the 16th edition of the Foulée des 1000 Pattes vicquois.
Start 9am, 15km trail 350 m D+
9:30 am, 10-kilometer trail 100 m D+
Start 9:35 am, 10-kilometer hike 100 m D+
Late morning, children’s race.
Reservations required.
On-site registration possible for 2? extra.
German :
Halten Sie sich in den Startblöcken für die 16. Ausgabe der Foulée des 1000 Pattes vicquois.
Start 9 Uhr, der Trail von 15 kms 350 m D+
Start 9:30 Uhr, der Trail von 10 kms 100 m D+
Start 9:35 Uhr, der 10 kms lange Rando 100 m D+
Am späten Vormittag, Kinderlauf.
Nach vorheriger Anmeldung.
Möglichkeit, sich vor Ort für 2? mehr anzumelden.
Italiano :
Preparatevi alla 16a edizione della Foulée des 1000 Pattes vicquois.
Partenza alle 9 per il percorso di 15 km 350 m D+
Ore 9.30 partenza, percorso di 10 km 100 m D+ (pendenza)
9.35 partenza, percorso di 10 km 100 m D+
In tarda mattinata, gara per bambini.
Prenotazione obbligatoria.
Possibilità di iscriversi in loco per 2? più.
Espanol :
Prepárate para la 16ª edición de la Foulée des 1000 Pattes vicquois.
Salida a las 9 h para el recorrido de 15 km 350 m D+
Salida a las 9h30, recorrido de 10 km 100 m D+ (desnivel)
Salida a las 9h35, 10 km trail 100 m D+
A última hora de la mañana, carrera infantil.
Reserva obligatoria.
Posibilidad de inscribirse in situ para 2? más.
L’événement La Foulée des 1000 pattes Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65