La Foulée des Ducs Château de La Clayette La Clayette vendredi 27 février 2026.
Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-28
2026-02-27
En Saône-et-Loire, au cœur du Brionnais, l’événement propose plusieurs formats de courses le 28 février, ainsi qu’un village animé ouvert dès le 27 février à 14h.
Au programme le 27 février 2026, ouverture du village à 14h buvette & snack, animation musicale, retrait des dossards et repas chaud le soir. Le village restera ouvert le vendredi 27 et le samedi 28 février.
Au programme le 28 février 2026
– Des courses chronométrées 13 km, 28 km, 45 km, 45 km en relais (équipe de 3).
– Une balade gourmande de 6 km jalonnée de 6 haltes gastronomiques.
– Des parcours enfants ludiques et encadrés, pour transmettre le plaisir de courir.
Ouverture du village toute la journée. .
Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
