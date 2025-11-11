La Foulée des Ducs Château de La Clayette La Clayette

La Foulée des Ducs

Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-28

En Saône-et-Loire, au cœur du Brionnais, l’événement propose plusieurs formats de courses le 28 février, ainsi qu’un village animé ouvert dès le 27 février à 14h.

Au programme le 27 février 2026, ouverture du village à 14h buvette & snack, animation musicale, retrait des dossards et repas chaud le soir. Le village restera ouvert le vendredi 27 et le samedi 28 février.

Au programme le 28 février 2026

– Des courses chronométrées 13 km, 28 km, 45 km, 45 km en relais (équipe de 3).

– Une balade gourmande de 6 km jalonnée de 6 haltes gastronomiques.

– Des parcours enfants ludiques et encadrés, pour transmettre le plaisir de courir.

Ouverture du village toute la journée. .

infos@fouleedesducs.fr

