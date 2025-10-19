La Foulée des Pompiers du Bouchardais Tavant

La Foulée des Pompiers du Bouchardais Tavant dimanche 19 octobre 2025.

La Foulée des Pompiers du Bouchardais

Chemin de la Mairie Tavant Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Début : Dimanche 2025-10-19

2025-10-19

Venez courir, vous amuser ou bien relever un défi sur le secteur du Bouchardais sur l’une des deux courses nature en compagnie des Sapeurs-Pompiers du Bouchardais

– La Petite Foulée de 6 kilomètres variant chemin et route. Départ à 9h00.

– La Grande Foulée de 12 kilomètres variant chemin et route. Vous traverserez Tavant, Sazilly ainsi que Brizay.

Parcours accessibles à tous niveaux et très agréables à parcourir. Départ à 9h30. 7 .

Chemin de la Mairie Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 58 38 92 98

English :

Come and run, have fun or take up a challenge in the Bouchardais area on one of the two nature races with the Bouchardais Fire Brigade:

– La Petite Foulée, a 6-kilometre trail and road race.

– La Grande Foulée, a 12-kilometer race that varies between road and trail.

German :

Kommen Sie zum Laufen, amüsieren Sie sich oder stellen Sie sich einer Herausforderung in der Gegend von Bouchardais bei einem der beiden Naturläufe in Begleitung der Feuerwehr von Bouchardais:

– Die 6 km lange Petite Foulée variiert zwischen Weg und Straße.

– La Grande Foulée (12 km), die sowohl ü

Italiano :

Venite a correre, a divertirvi o ad affrontare una sfida nell’area del Bouchardais in una delle due corse naturali con i Vigili del Fuoco del Bouchardais:

– La Petite Foulée , di 6 chilometri, che varia tra sentieri e strade.

– La Grande Foulée, una corsa di 12 chilometri che varia tra sentieri e

Espanol :

Venga a correr, divertirse o aceptar un reto en la zona de Bouchardais en una de las dos carreras por la naturaleza con el Cuerpo de Bomberos de Bouchardais:

– La Petite Foulée , de 6 kilómetros, que varía entre senderos y caminos.

– La Grande Foulée, una carrera de 12 kilómetros que varía entre

