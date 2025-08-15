La Foulée du Cézallier Le bourg Marcenat
Cantal
Début : Vendredi 2025-08-15 08:00:00
fin : 2025-08-15 16:00:00
2025-08-15
4 trails de 6, 12, 28 et 40 kilomètres
Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 78 77 41 fouleeducezallier@gmail.com
English : La Foulée du Cézallier
4 trails of 6, 12, 28 and 40 kilometers
German :
4 Trails über 6, 12, 28 und 40 Kilometer
Italiano :
4 percorsi di 6, 12, 28 e 40 chilometri
Espanol :
4 recorridos de 6, 12, 28 y 40 kilómetros
