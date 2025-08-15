La Foulée du Cézallier Le bourg Marcenat

La Foulée du Cézallier Le bourg Marcenat vendredi 15 août 2025.

Cantal

La Foulée du Cézallier  Le bourg Communes de Marcenat, Saint Bonnet et Landeyrat Marcenat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-15 08:00:00
fin : 2025-08-15 16:00:00

Date(s) :
2025-08-15

4 trails de 6, 12, 28 et 40 kilomètres
  .

Le bourg Communes de Marcenat, Saint Bonnet et Landeyrat
Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 78 77 41  fouleeducezallier@gmail.com

English : La Foulée du Cézallier

4 trails of 6, 12, 28 and 40 kilometers

German :

4 Trails über 6, 12, 28 und 40 Kilometer

Italiano :

4 percorsi di 6, 12, 28 e 40 chilometri

Espanol :

4 recorridos de 6, 12, 28 y 40 kilómetros

L’événement La Foulée du Cézallier Marcenat a été mis à jour le 2025-04-01 par Hautes Terres Tourisme