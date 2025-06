La Foulée du Festayre Anglet 9 juillet 2025 08:30

Pyrénées-Atlantiques

La Foulée du Festayre Traversée d’Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 08:30:00

fin : 2025-07-09 12:00:00

Date(s) :

2025-07-09

En prélude aux Fêtes de Bayonne, cette course conviviale et originale d’environ 14 km, donne à tous l’occasion de parcourir Biarritz, Anglet et Bayonne en tee-shirt blanc et foulard rouge.

Départ de Biarritz Côte des Basques (8h30).

Arrivée à Bayonne Pont Saint-Esprit.

Traversée d’Anglet en passant par :

Boulevard de la Mer, Esplanade Yves Brunaud, Promenade des Sources, Promenade Victor Mendiboure, Avenue des Corsaires, Boulevard des Plages, Avenue des Crêtes, Avenue du Lac, Avenue des Tennis, Forêt de Chiberta, Allée Orok Bat, Allée de l’Eglise, Avenue de l’Adour. .

Traversée d’Anglet

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : La Foulée du Festayre

German : La Foulée du Festayre

Italiano :

Espanol : La Foulée du Festayre

L’événement La Foulée du Festayre Anglet a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Anglet