La Foulée du Foussa Rognes

La Foulée du Foussa

Dimanche 8 février 2026 de 9h à 12h30. 1 avenue de Verdun Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

La foulée du Foussa, deux courses pédestres de 10 et 15 kilomètres dans le magnifique décor de Rognes

Départs

– Marche sportive 10km 09h

– Course pédestre 15km 10h

– Course pédestre 10km 10h15



Le dimanche 8 février 2026, la MJC vous ouvre ses portes pour deux courses pédestres exceptionnelles de 10 km et 15 km ainsi qu’une marche de 10 km. Dès votre arrivée, vous serez accueillis autour d’un brunch au chaud dans la salle des associations, où un vestiaire sécurisé vous attend pour y laisser vos affaires en toute tranquillité.



Le départ s’annonce animé, avec une première vague de coureurs du 15 km à 10h00 suivie de ceux du 10 km à 10h15 , chacun équipé d’un dossard nominatif muni d’une puce de chronométrage. Attention à ne pas le plier, pour que votre performance soit bien enregistrée ! Sur le parcours, un ravitaillement vous attendra aux points clés pour vous booster.



Quant au départ de la marche sportive de 10 km , il sera donné à 9h00.



Pas de supporters autorisés à vos côtés durant la course, mais vous serez soutenus à l’arrivée par une collation bien méritée et une bouteille de vin local en guise de souvenir. Et ce n’est pas tout une remise des prix récompensera les meilleurs d’entre vous dans plusieurs catégories. Un service médical est également prévu pour assurer votre sécurité.



L’ambiance sera au rendez-vous, l’organisation veille à préserver la bonne humeur générale aucun comportement perturbateur ne sera toléré, et en cas d’annulation liée aux conditions de sécurité, les inscriptions ne pourront être remboursées. Enfin, soyez prêts à briller sous les flashs des photographes, car en participant, vous acceptez d’apparaître sur les images de l’événement.



Alors, prêt à enfiler vos baskets et à vivre une journée sportive mémorable dans le magnifique décor de Rognes ?



Inscriptions sur https://www.sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/4qP53dP3RdLV7Z5MoaDnn9/foulee-du-foussa-2026 jusqu’à 1h avant le départ. .

1 avenue de Verdun Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 15 77 mjc.rognes13@gmail.com

English :

La foulée du Foussa, two pedestrian races of 10 and 15 kilometers in the magnificent setting of Rognes

