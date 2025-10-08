La foulée du Père Noël Stade Jean Moulin Anglet
La foulée du Père Noël Stade Jean Moulin Anglet dimanche 14 décembre 2025.
La foulée du Père Noël
Stade Jean Moulin 16 rue Jean Moulin Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Courses à pied organisées par l’Anglet Olympique Athlétisme
Course de 11,7 km (individuel ou relais) et course de 6,5 km (individuel).
Marche de 6.5 km (9h30).
Départ et arrivée au Stade Jean Moulin avec vestiaires et consignes.
Récompenses pour les vainqueurs et tirage au sort.
Course pour les enfants (11h30). .
Stade Jean Moulin 16 rue Jean Moulin Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : La foulée du Père Noël
German : La foulée du Père Noël
Italiano :
Espanol : La foulée du Père Noël
L’événement La foulée du Père Noël Anglet a été mis à jour le 2025-10-12 par OT Anglet