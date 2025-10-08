La foulée du Père Noël Stade Jean Moulin Anglet

La foulée du Père Noël

Stade Jean Moulin 16 rue Jean Moulin Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Courses à pied organisées par l’Anglet Olympique Athlétisme

Course de 11,7 km (individuel ou relais) et course de 6,5 km (individuel).

Marche de 6.5 km (9h30).

Départ et arrivée au Stade Jean Moulin avec vestiaires et consignes.

Récompenses pour les vainqueurs et tirage au sort.

Course pour les enfants (11h30). .

Stade Jean Moulin 16 rue Jean Moulin Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : La foulée du Père Noël

German : La foulée du Père Noël

Italiano :

Espanol : La foulée du Père Noël

L’événement La foulée du Père Noël Anglet a été mis à jour le 2025-10-12 par OT Anglet