La foulée gourmande Rue du Lycée Agricole Montardon

La foulée gourmande

Rue du Lycée Agricole Lycée Général et technologique Agricole Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

10h45 trail de 9 km et marche de 6km. Inscription sur place.

12h après l’effort le réconfort, tous à table autour d’un marché de producteurs. .

Rue du Lycée Agricole Lycée Général et technologique Agricole Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 49 36 72

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English : La foulée gourmande

L’événement La foulée gourmande Montardon a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran