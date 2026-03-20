La foulée gourmande Rue du Lycée Agricole Montardon
La foulée gourmande Rue du Lycée Agricole Montardon dimanche 29 mars 2026.
La foulée gourmande
Rue du Lycée Agricole Lycée Général et technologique Agricole Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
10h45 trail de 9 km et marche de 6km. Inscription sur place.
12h après l’effort le réconfort, tous à table autour d’un marché de producteurs. .
Rue du Lycée Agricole Lycée Général et technologique Agricole Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 49 36 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La foulée gourmande
L’événement La foulée gourmande Montardon a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran