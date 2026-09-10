La Foulée Ressource Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

La Foulée Ressource

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 17h. Départ : rue Ampère Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence (au niveau du Mc Donald) Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Courir pour ceux qu’on aime, pour partager, soutenir, se souvenir. La Foulée Ressource, c’est dire « je suis là » en foulées. Ensemble pour les personnes touchées par le cancer, pour la vie et la santé.

La Foulée Ressource : Courir pour dire “Je t’aime” autrement



La Foulée Ressource est bien plus qu’une course.

C’est une déclaration. Un geste fort pour dire à ceux qu’on aime combien ils comptent pour nous.

Pas avec des mots, mais avec des foulées.



Courir avec eux, pour eux. Se dépasser ensemble. Leur montrer qu’ils ne sont pas seuls.

Parfois aussi, courir pour se souvenir…



Le sport, dans le contexte du cancer, est un véritable allié : il prévient la maladie, réduit les risques de récidive, et agit positivement, même en cas de cancer métastatique — sur le corps comme sur l’esprit.



Mais au-delà du bienfait médical, c’est un lien.

Une manière de se retrouver, de partager, de nourrir la vie ensemble.



Lors de la Foulée Ressource, nous nous rassemblons tous : patients, proches, enfants, professionnels de santé ou non…

Même les entreprises entrent dans la course !



Tous ensemble, nous faisons un choix : celui de ne pas laisser la peur gagner.

Celui de rester aux côtés des personnes touchées par le cancer, qu’il s’agisse d’un cancer du sein ou d’une autre forme.

Parce qu’avant tout, elles restent des personnes à part entière.



Et par nos foulées, nous leur disons : nous courons avec vous, pour la Vie, et pour la plus belle santé possible. .

Départ : rue Ampère Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence (au niveau du Mc Donald) Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Running for those you love, to share, support and remember. La Foulée Ressource is about saying « I’m here » in strides. Together for people affected by cancer, for life and health.

L’événement La Foulée Ressource Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence