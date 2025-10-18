La foulée rose Chevagnes
La foulée rose Chevagnes samedi 18 octobre 2025.
La foulée rose
place de l’Eglise Chevagnes Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-18 16:30:00
2025-10-18
Le fournil de Jean marche pour Elles dans le cadre d’cctobre rose.
place de l’Eglise Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 40 32
English :
Le fournil de Jean walks for Elles as part of cctobre rose.
German :
Jeans Backstube läuft für Elles im Rahmen des Rosa Oktobers.
Italiano :
Le fournil de Jean cammina per Elles nell’ambito di cctobre rose.
Espanol :
Le fournil de Jean se pasea por Elles como parte de cctobre rose.
L’événement La foulée rose Chevagnes a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région