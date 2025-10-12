La Foulée Rose d’Obernai Obernai

La Foulée Rose d’Obernai Obernai dimanche 12 octobre 2025.

La Foulée Rose d’Obernai

Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 15:00:00

2025-10-12

Un évènement solidaire de 5,5 km en marche ou course à pied pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Les bénéfices sont reversés à l’ICANS. Stands et animations, buvette et petite restauration.

La Foulée Rose d’Obernai arrive pour sa 1ère édition un évènement solidaire de 5,5 km pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Plus qu’un simple événement sportif, c’est un moment de partage, de mobilisation et d’espoir pour faire avancer la recherche et rappeler que, toutes et tous, nous sommes unis contre le cancer.

Organisée sous forme de course à pied et de marche ludique et sécurisée, cette initiative s’adresse aux adultes (18 ans et plus) pour la course, et reste ouverte à toutes et tous pour la marche petits et grands, jeunes et moins jeunes. Chacun, à son rythme, peut s’engager et contribuer à cette cause essentielle.

Dans les rues d’Obernai, sur un parcours de 5,5 km mêlant sport, solidarité et convivialité, venez rassembler vos énergies et porter ensemble un message fort l’espoir progresse avec chaque pas.

Départ de la course 11h, de la marche 11h15.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’ICANS. Stands et animations sur le parcours, buvette et petite restauration.

Date limite pour les inscriptions 30 septembre 2025. .

Parking des Remparts Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est contact@lafouleerose.fr

English :

A 5.5 km walk or run in support of the fight against breast cancer.

Profits go to ICANS. Stands and entertainment, refreshments and snacks.

German :

Eine solidarische Veranstaltung über 5,5 km in Form eines Spaziergangs oder eines Laufs, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen.

Die Einnahmen werden an ICANS gespendet. Stände und Animationen, Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Una camminata o una corsa di 5,5 km a sostegno della lotta contro il cancro al seno.

Tutti i proventi saranno devoluti all’ICANS. Stand e intrattenimento, rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Caminata o carrera de 5,5 km en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama.

Todos los beneficios se destinarán a ICANS. Stands y entretenimiento, refrescos y aperitivos.

L’événement La Foulée Rose d’Obernai Obernai a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme d’Obernai