La Foulée Zontienne Martégale Ferrières Martigues

La Foulée Zontienne Martégale

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 9h30. Ferrières Avenue du grand parc Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Une course pédestre et une marche au coeur du Parc de Figuerolles de Martigues destinée aux femmes.

Course ou marche Nordique de 5kms réservée aux femmes solo duo (H.F.). Les hommes peuvent y participer uniquement s’ils sont accompagnés.

Les bénéfices seront reversés aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes.



En partenariat avec l’association Martigues Sport Athlétisme. .

Ferrières Avenue du grand parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 08 84 61 contact@zontamartigues.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A foot race and a walk in the heart of the Parc de Figuerolles in Martigues intended for women.

L’événement La Foulée Zontienne Martégale Martigues a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Martigues