La fourchette change d’assiette Salle Roz Aon Châteauneuf-du-Faou

La fourchette change d’assiette Salle Roz Aon Châteauneuf-du-Faou jeudi 9 octobre 2025.

La fourchette change d’assiette

Salle Roz Aon 19 rue Jean Dorval Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 13:30:00
fin : 2025-10-16 15:30:00

Date(s) :
2025-10-09 2025-10-16

Pour aborder l’alimentation équilibrée et durable.   .

Salle Roz Aon 19 rue Jean Dorval Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 34 69 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La fourchette change d’assiette Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-09-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou