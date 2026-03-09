La fourmi, l’ogre et la princesse | Ciné-Minot Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
La fourmi, l’ogre et la princesse | Ciné-Minot
Mercredi 1er avril 2026 de 14h30 à 16h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01 16:30:00
2026-04-01
Séance suivie de l’atelier Affiches de films
Inscriptions obligatoires j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
Cinq fables où les héros jonglent entre surprises, solidarité, amitié, amour. Racontées et chantées par Philippe Katerine.
Animation partir de 3 ans .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
Screening followed by the Film Posters workshop
Registration required j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
