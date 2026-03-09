La fourmi, l’ogre et la princesse | Ciné-Minot Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

La fourmi, l’ogre et la princesse | Ciné-Minot

Mercredi 1er avril 2026 de 14h30 à 16h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Séance suivie de l’atelier Affiches de films

Inscriptions obligatoires j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

Synopsis:

Cinq fables où les héros jonglent entre surprises, solidarité, amitié, amour. Racontées et chantées par Philippe Katerine.



Animation partir de 3 ans .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Screening followed by the Film Posters workshop

Registration required j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

