LA FOUTUE BANDE – DE LOIN DE LA PALESTINE d’Yvan Corbineau | ÉDITIONS PASSAGE, La Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

LA FOUTUE BANDE – DE LOIN DE LA PALESTINE d’Yvan Corbineau | ÉDITIONS PASSAGE Vendredi 18 septembre, 21h00 La Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

➜ Lecture concert par l’auteur et Osloob (machines)

Yvan Corbineau invite le rappeur, chanteur et producteur palestinien Osloob, pour donner voix à une constellation de fragments hétéroclites sur la Palestine, et en particulier Gaza, cette bande de terre coincée entre un mur et une mer, terre d’exilé·es de 41 km de long sur 6 à 12 km de large. Monologues, poèmes, conte, récit, chansons, SMS, appel radio, cartes composent ce kaléidoscope, comme une vision lointaine qui tente d’approcher petit à petit son sujet.

La lecture sera suivie d’une rencontre avec l’auteur animée par les étudiant·es du Master d’écriture de l’Université Toulouse – Jean Jaurès.

La Cave Poésie René-Gouzenne 71 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 https://www.cave-poesie.com/ https://www.facebook.com/Cavepoesie/?locale=fr_FR Théâtre et lieu des littératures en scène depuis 1967 à Toulouse La Cave Po’ est située dans le quartier historique entre la place du Capitole et la basilique Saint-Sernin.

En métro : ligne A, arrêt Capitole ou ligne B, arrêt Jeanne-d’Arc.

En voiture : parkings du Capitole, Victor-Hugo, Jeanne-D’Arc ou Arnaud Bernard (payants).

À vélo : plusieurs stations VélÔToulouse à proximité.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La Cave Po’ possède deux salles de spectacles. Le Foyer au rez-de chaussée et les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Cave en sous-sol n’est accessible que par un escalier.

➜ Lecture concert par l’auteur et Osloob (machines)

© Ph. Sabadie