UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nommay

La Foyothèque de Nommay La Foyothèque Nommay

samedi 17 octobre 2026 · La Foyothèque · Nommay

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
La Foyothèque
Adresse
18 Grande Rue
Ville
25600 Nommay
Département
Doubs
Tarif

Nommay

La Foyothèque de Nommay

La Foyothèque 18 Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Partez à la découverte de la « Foyothèque » de Nommay, un lieu original qui réunit médiathèque, espace de loisirs et de rencontres.

Une guide vous présentera ce projet culturel et convivial, installé depuis 2020 dans la ferme Roqua, la plus ancienne ferme du village, entièrement réhabilitée pour accueillir ce nouvel espace de vie.

Une belle occasion de découvrir comment patrimoine et modernité peuvent se conjuguer pour donner une nouvelle vie à un bâtiment historique.   .

La Foyothèque 18 Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Foyothèque de Nommay

L’événement La Foyothèque de Nommay Nommay a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

À voir aussi à Nommay (Doubs)