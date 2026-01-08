La France 1914-1918 en chansons par Yves Drillaud Rue Clément Ader Parthenay

La France 1914-1918 en chansons par Yves Drillaud

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Assemblée générale de l’association Société historique de Parthenay et du pays de Gâtine (SH2PG) suivie de

La France 14-18 en chansons ce sont plus de 400 diapositives qui illustrent 13 chansons évoquant la montée du nationalisme, la propagande au début de la guerre mais aussi la dureté des combats, la lassitude des combattants et la victoire. .

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sh2pg79200@gmail.com

English : La France 1914-1918 en chansons par Yves Drillaud

