La France, berceau de la photographie, Pomerol, Pomerol

Informations pratiques

La France, berceau de la photographie 12 mars et 27 juin 2027 Pomerol Gironde

Parcours sur la place du village sans limitation de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T08:00:00+01:00 – 2027-03-12T21:00:00+01:00

Fin : 2027-06-27T08:30:00+02:00 – 2027-06-27T21:00:00+02:00

33 images, au format d’un mètre sur deux seront exposées sur la place du village de Pomerol. Toutes ces photos seront issues du fond photographique de la Médiathèque du Patrimoine et de la photographie. Les images sélectionnées feront référence à la photographie françaises sur la période du Bicentenaire de la Photographie.

Pomerol 10 rue Tropchaud Pomerol 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0683629945 https://www.printempsphotographiquedepomerol.com https://www.facebook.com/Printemps.photographique.Pomerol?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/pomerolprintempsphoto33/

33 images, au format d’un mètre sur deux seront exposées sur la place du village de Pomerol. Toutes ces photos seront issues du fond photographique de la Médiathèque du Patrimoine et de la Les images…

©Eugène Atget (1857-1927), Entrepôts de Bercy, Halle aux vins, rue du Port-de-Bercy ; rue Léopold, Paris 12e Arrondissement,1913, ministère de la Culture, MPP, diff. GrandPalaisRmn Photo.