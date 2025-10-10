La France, Empire Châteauroux

La France, Empire

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – 29 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Nicolas Lambert déconstruit le récit colonial français à travers sa propre histoire. Celle d’un petit Picard qui aime jouer à la guerre et qui trouve sur son chemin des traces des guerres passées. Puis d’un adulte, qui découvre le rôle de l’Empire français.

Conteur pédagogue, Nicolas Lambert ne se pose pas en procureur il vient à la barre du théâtre pour témoigner que lui tout comme nous a cru que Marianne était bonne mère. Mais qui a désappris ce que l’on nous avait enseigné, comme le fait que la France est en paix depuis 1945 , quand bien même les guerres d’Indochine ou d’Algérie avaient lieu. Le comédien imite tour à tour différents présidents de la République, l’animateur de télévision Maître Capello, sa famille… La proximité avec le public facilite l’appropriation par l’adresse directe, la mise en scène économe, la scénographie minimaliste et l’humour. Un seul en scène savoureux, pédagogique, incisif et solidement documenté.

Compagnie Un pas de côté Nicolas Lambert. 7 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

Nicolas Lambert deconstructs the French colonial narrative through his own story. The story of a little Picard who likes to play at war and finds traces of past wars along the way. Then, as an adult, he discovers the role of the French Empire.

German :

Nicolas Lambert dekonstruiert das französische Kolonialnarrativ anhand seiner eigenen Geschichte. Die eines kleinen Jungen aus der Picardie, der gerne Krieg spielt und auf seinem Weg auf Spuren vergangener Kriege stößt. Dann ein Erwachsener, der die Rolle des französischen Kolonialreichs entdeckt.

Italiano :

Nicolas Lambert decostruisce la narrazione coloniale francese attraverso la sua storia. La storia di un piccolo Picard che ama giocare alla guerra e trova lungo il cammino tracce di guerre passate. Poi, da adulto, scopre il ruolo dell’Impero francese.

Espanol :

Nicolas Lambert deconstruye la narrativa colonial francesa a través de su propia historia. La historia de un niño Picard al que le gusta jugar a la guerra y encuentra por el camino huellas de guerras pasadas. Luego, de adulto, descubre el papel del Imperio francés.

L’événement La France, Empire Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme