La France, empire Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier samedi 27 septembre 2025.

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Théâtre documentaire présenté par Nicolas Lambert. Tout public dès 16 ans.

Nicolas Lambert déboulonne les idées reçues de notre passé et de notre présent colonial. Souvenirs personnels et roman national se télescopent. Raconteur facétieux, il jette de l’huile sur le feu avec le souci de rendre la complexité de l’histoire, de traquer les non-dits que nous portons ensemble comme d’encombrants secrets de famille.

Et si le rire n’est jamais loin, la question demeure peut-on écrire un avenir sur les décombres d’un passé dénaturé ?

Séance de dédicace après le spectacle. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

