LA FRANCE EN CHANSONS – AUDITORIUM-PALAIS DES CONGRES – ST JEAN DE MONTS St Jean De Monts

LA FRANCE EN CHANSONS – AUDITORIUM-PALAIS DES CONGRES – ST JEAN DE MONTS St Jean De Monts lundi 3 novembre 2025.

ABSOLUTELY HILARIOUS Début : 2025-11-03 à 20:00. Tarif : – euros.

ABSOLUTELY HILARIOUSAbsolutely Hilarious s’installe à la Gaîté Rive Gauche !Depuis sa création en 2018, Absolutely Hilarious s’est imposé comme le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la scène humoristique.Chaque soirée propose une programmation différente : les stars de l’humour y partagent la scène avec les talents les plus affûtés de la nouvelle génération, triés sur le volet !Un concentré de styles et d’univers, des personnages déjantés aux as du stand-up !Un spectacle présenté par Christophe Combarieu et Mathieu WilhelmDurée : 1h20 sans entracte

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75