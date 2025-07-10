La France en Chansons Comédie Musicale Périgueux

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 29 EUR

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

2026-01-06

Embarquez pour un véritable voyage à travers les régions et les époques avec La France en Chansons, la toute nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco.

Pendant 2 heures de spectacle (avec entracte), laissez-vous emporter par la magie des grandes chansons françaises, revisitées avec fraîcheur, humour et émotion. Sur scène, une troupe d’artistes talentueux chante, danse et fait vibrer le public dans une ambiance festive et chaleureuse.

C’est un spectacle haut en couleur, rythmé et généreux, qui célèbre la richesse du patrimoine musical français avec un enthousiasme communicatif.

Rires, souvenirs et bonne humeur garantis ! Un moment à partager en famille ou entre amis, pour tous les amoureux de la scène et de la chanson.

Lieu Théâtre de l’Odyssée

Horaire à 15h00 .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

