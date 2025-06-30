SOPICO – PALOMA – CLUB Nimes

SOPICO – PALOMA – CLUB Nimes samedi 31 janvier 2026.

SOPICO Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : SOPICOAprès la sortie de « Nuages » en 2021 et de la tournée qui l’a accompagné (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, « Volez moi », sortie le 29 Août. Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare / voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée.

PALOMA – CLUB 250 CHEMIN DE L’AERODROME 30000 Nimes 30