La France en chansons le 27 Rouillac
La France en chansons le 27 Rouillac lundi 24 novembre 2025.
La France en chansons
le 27 Boulevard d’encamp Rouillac Charente
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-24 15:00:00
fin : 2025-11-24 17:15:00
Date(s) :
2025-11-24
Une comédie pleine d’humour et d’émotions qui vous emmènera sur les routes de France pour un voyage musical inoubliable.
le 27 Boulevard d’encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 3 22 60 89 03 trabucco@wanadoo.fr
English :
A comedy full of humor and emotion that will take you on an unforgettable musical journey along the roads of France.
German :
Eine Komödie voller Humor und Emotionen, die Sie auf eine unvergessliche musikalische Reise durch Frankreich mitnimmt.
Italiano :
Una commedia ricca di umorismo ed emozione che vi porterà in un indimenticabile tour musicale della Francia.
Espanol :
Una comedia llena de humor y emoción que le llevará a un inolvidable viaje musical por Francia.
