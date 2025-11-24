La France en chansons le 27 Rouillac

La France en chansons

le 27 Boulevard d’encamp Rouillac Charente

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-24 15:00:00

fin : 2025-11-24 17:15:00

Date(s) :

2025-11-24

Une comédie pleine d’humour et d’émotions qui vous emmènera sur les routes de France pour un voyage musical inoubliable.

.

le 27 Boulevard d’encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 3 22 60 89 03 trabucco@wanadoo.fr

English :

A comedy full of humor and emotion that will take you on an unforgettable musical journey along the roads of France.

German :

Eine Komödie voller Humor und Emotionen, die Sie auf eine unvergessliche musikalische Reise durch Frankreich mitnimmt.

Italiano :

Una commedia ricca di umorismo ed emozione che vi porterà in un indimenticabile tour musicale della Francia.

Espanol :

Una comedia llena de humor y emoción que le llevará a un inolvidable viaje musical por Francia.

L’événement La France en chansons Rouillac a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme du Rouillacais