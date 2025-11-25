LA FRANCE EN CHANSONS – SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat

LA FRANCE EN CHANSONS Début : 2025-11-25 à 15:00. Tarif : – euros.

Arc en Ciel Productions & la Compagnie Trabucco présententLA FRANCE EN CHANSONSLa France en Chansons est la nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco. Nous vous promettons un grand moment de spectacle frais, gai et entrainant avec un programme de chansons françaises comme vous les aimez. Une comédie pleine d’humour et d’émotions qui vous emmènera sur les routes de France pour un voyage musical inoubliable. Des artistes aux talents incroyables : on chante, on danse, on rit !Nous vous attendons nombreux pour venir partager avec nous notre amour du spectacle et de la bonne humeur.PMR : contactez-nous au 03 22 60 89 03

SALLE GEORGES BRASSENS Place de Leun 87220 Feytiat 87